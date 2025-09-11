بين سوريا ولبنان.. ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر!

Advertisement

ضبط عناصر أمانة في معبر جوسية الحدودي في شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت في حوزة أحد المسافرين القادمين من .وقالت للمنافذ البرية والبحرية في بيان أنه "تمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط الأصولي، وتحويل القضية إلى لمتابعة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المهرّب".وكانت إدارة معبر نصيب الحدودي مع ضبطت في كانون الثاني الماضي، شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدّة للتصدير إلى الخارج.