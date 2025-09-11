Advertisement

لبنان

بين سوريا ولبنان.. ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر!

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:37
ضبط عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي في ريف حمص شحنة من  مادة الحشيش المخدر كانت في حوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان  أنه "تمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط الأصولي، وتحويل القضية  إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المهرّب".

وكانت إدارة معبر نصيب الحدودي مع الأردن ضبطت في كانون الثاني الماضي، شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل  إرسالية معدّة للتصدير إلى الخارج.
إدارة مكافحة المخدرات

الهيئة العامة

السورية

الجمارك

ريف حمص

الأردن

