سفيرة سويسرا تبحث التعاون الشبابي والرياضي مع الوزيرة بايراقداريان

Advertisement

زارت سفيرة سويسرا في ماريون ويشلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، يرافقها هراغ أفدانيان.اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خصوصًا في مجالي الشباب والرياضة. وقد عرضت بايراقداريان المشاريع التي أنجزتها وزارتها، إلى جانب الخطط المرتقبة في المرحلة المقبلة، مؤكدة نيتها وضع استراتيجية وطنية للشباب تعكس طموحاتهم وتطلعاتهم.السفيرة ويشلت أبدت إعجابها بالأفكار والبرامج التي طرحتها الوزيرة، معربة عن استعدادها للتعاون والدعم في المشاريع المستقبلية. من جهتها، شدّدت الوزيرة بايراقداريان على الموقف الإصلاحي الذي تعتمده في عملها، خصوصاً في مجال التشريع وإعادة هيكلة الوزارة، بما يتناغم مع أولويات والمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان حالياً.