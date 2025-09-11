بالصور.. أدرعي يجول في الجنوب

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي صورا له على تخوم الجنوبية.

وكتب عبر حسابه على "اكس": "أجريت جولة ميدانية في وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام".أضاف:" ‏لقد تحدثت مع والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا".