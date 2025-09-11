Advertisement

لبنان

بالصور.. أدرعي يجول في الجنوب

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:53
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي صورا له على تخوم الخيام الجنوبية.
وكتب عبر حسابه على "اكس": "أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام". 

أضاف:" ‏لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا".
 

