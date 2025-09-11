الصمد من الداخلية: أمن بخعون خط أحمر

Advertisement

زار النائب عبد العزيز الصمد والبلديات العميد أحمد ، حيث أعرب خلال اللقاء عن تقديره "للإنجاز الذي قامت به الشرطة القضائية" بعد كشف وضبط شحنة مخدرات في بلدة بخعون – الضنية.وأكد الصمد في بيان أن "هذه العملية الإجرامية تهدد الأمن العام وتضر بشباب المجتمع وتسيء إلى سمعة الضنية الطيبة وأمنها المستقر"، مشدداً على "دعمه الكامل للدولة ومؤسساتها الشرعية". وأثنى على الجهود البطولية التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، كما أشاد بالموقف الحازم الذي أعلنه الوزير الحجار عقب لقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزافوأشار الصمد إلى "الدور المحوري والإشراف المباشر لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في نجاح هذه العملية الأمنية النوعية”، مؤكداً أن “بلدة بخعون ستبقى نموذجاً للأمن والاستقرار، وأن أهلها يقفون صفاً واحداً ضد آفة المخدرات ومروّجيه".وطالب النائب الصمد بـ"إنزال أشد في حق جميع المتورطين وكشف كامل الشبكة المرتبطة بهذه الجريمة، مهما كان مركزهم أو مكانتهم"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك أي غطاء على أي مرتكب أو مشارك، لأن أمن الضنية وكرامة أهلها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".كما ناشد الصمد ومنصات التواصل الاجتماعي "توخي الدقة والصدق، والابتعاد عن بث الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي قد تثير الهلع أو تسيء إلى سمعة الضنية وأهلها"، داعياً الجميع إلى التعاون مع حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.