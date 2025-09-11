Advertisement

لبنان

الصمد من الداخلية: أمن بخعون خط أحمر

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1415641-638932068526513985.png
Doc-P-1415641-638932068526513985.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب عبد العزيز الصمد صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث أعرب خلال اللقاء عن تقديره "للإنجاز الذي قامت به الشرطة القضائية" بعد كشف وضبط شحنة مخدرات في بلدة بخعون – الضنية.
Advertisement

وأكد الصمد في بيان أن "هذه العملية الإجرامية تهدد الأمن العام وتضر بشباب المجتمع وتسيء إلى سمعة الضنية الطيبة وأمنها المستقر"، مشدداً على "دعمه الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية". وأثنى على الجهود البطولية التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، كما أشاد بالموقف الحازم الذي أعلنه الوزير الحجار عقب لقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأشار الصمد إلى "الدور المحوري والإشراف المباشر لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في نجاح هذه العملية الأمنية النوعية”، مؤكداً أن “بلدة بخعون ستبقى نموذجاً للأمن والاستقرار، وأن أهلها يقفون صفاً واحداً ضد آفة المخدرات ومروّجيه".

وطالب النائب الصمد القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات في حق جميع المتورطين وكشف كامل الشبكة المرتبطة بهذه الجريمة، مهما كان مركزهم أو مكانتهم"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك أي غطاء على أي مرتكب أو مشارك، لأن أمن الضنية وكرامة أهلها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".

كما ناشد الصمد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي "توخي الدقة والصدق، والابتعاد عن بث الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي قد تثير الهلع أو تسيء إلى سمعة الضنية وأهلها"، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يواجه تداعيات أحداث السويداء على لبنان: الاستقرار الداخلي خط أحمر
lebanon 24
11/09/2025 18:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: السلاح خط أحمر ولا نقاش خارج استراتيجية دفاع وطنية
lebanon 24
11/09/2025 18:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة إماراتية: ضم الضفة خط أحمر
lebanon 24
11/09/2025 18:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية حارة صيدا تُوضح ما حصل: الجيش خطّ أحمر
lebanon 24
11/09/2025 18:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

صباح اليوم

اللبنانية

العقوبات

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2025-09-11
11:28 | 2025-09-11
11:27 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
11:02 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24