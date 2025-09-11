Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل العريضي

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:22
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوزير السابق غازي العريضي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل وفدا من مؤسسة Fondation Mérieux برئاسة Alain Mérieux ، وتم التداول في شؤونٍ مختلفة.
غازي العريضي

رودولف هيكل

غازي العريض

قائد الجيش

العريضي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24