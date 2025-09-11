Advertisement

لبنان

تعيين الهيئة الناظمة لكل من الاتصالات والكهرباء.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1415656-638932091909864658.png
Doc-P-1415656-638932091909864658.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات عن أنّ مجلس الوزراء عيّن الهيئة الناظمة لكل من الاتصالات والكهرباء.
Advertisement

وحسب المعلومات، فقد تم تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.
 
وقد تم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يُعيّن الهيئة الناظمة لكل من الاتصالات والكهرباء
lebanon 24
11/09/2025 21:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية جديدة اليوم: تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك
lebanon 24
11/09/2025 21:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وتلاه وزير الطاقة (الجديد)
lebanon 24
11/09/2025 21:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة وتمديد مهل الترشيح للهيئتين لاسبوعين اضافيين
lebanon 24
11/09/2025 21:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

مرتضى

ضاهر

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-09-11
13:35 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:23 | 2025-09-11
13:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24