مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" يعقد جلسته الأولى

عقد مجلس إدارة شركة "تلفزيون " جلسته الأولى برئاسة الدكتورة إليسار نداف، وعرض لأبرز الملفات المتصلة بواقع الشركة والعاملين فيها.واستهلت نداف الاجتماع، بكلمة شكرت فيها فخامة رئيس الجمهورية ودولة ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ومعالي الدكتور بول مرقص ومجلس الوزراء على ثقتهم بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، مديرة وأعضاء.وشددت في كلمتها على "أهمية الهوية الوطنية التي يمثلها "تلفزيون لبنان"، مؤكدة أن "عمل المجلس سينطلق من الالتزام بالقوانين والأنظمة، ويرتكز على معايير الكفاءة والشفافية".وأكدت "ضرورة ترسيخ الموضوعية في التلفزيون بوصفه مؤسسة إعلامية وطنية جامعة لكل اللبنانيين"، مشيدة بجهود الزملاء العاملين طوال المرحلة الماضية.وأعلنت نداف انطلاق ورشة عمل داخلية تهدف إلى رسم رؤية مستقبلية حديثة وعصرية للتلفزيون.وأقرت الجلسة مجموعة قرارات شكلت أعمدة أساسية لانطلاق عمل المجلس في مسار تطوير التلفزيون ومعالجة المرتبطة به وبشؤونه الإدارية والموارد البشرية.