لبنان

بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:20
كشفت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن فريقا من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق.
واكّدت أن لبنان سيحتاج إلى "دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية".


وأشارت إلى أن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.
لبنان

إقتصاد

النقد الدولي

جولي كوزاك

لي جو

الصن

كوزا

دارت

