لبنان

في أوّل تعليق... هذا ما قاله سلام بعد جولة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:01
صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، البيان الآتي: 
"باشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام".

واعتبر سلام في بيانه أن "هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة".

تابع: "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي". 
