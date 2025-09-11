في أوّل تعليق... هذا ما قاله سلام بعد جولة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

Advertisement

"باشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش داخل الأراضي المحتلة قرب بلدة ".واعتبر سلام في بيانه أن "هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة كامل أراضيها عبر قواته المسلحة".تابع: "نجدد مطالبتنا ، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".