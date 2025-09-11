آخر معلومة... هذا ما أبلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين بشأن مؤتمر دعم الجيش وإعادة الإعمار

Advertisement

وبحسب المعلومات، أبلغ لودريان المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر، بعد إقرار تخصيص 14 مليونًا ونصف المليون دولار لدعم الجيش، بانتظار وصول 190 مليون دولار .كما أفادت المعلومات أنّ لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنّ مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، أما مؤتمر فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح.