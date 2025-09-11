Advertisement

لبنان

آخر معلومة... هذا ما أبلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين بشأن مؤتمر دعم الجيش وإعادة الإعمار

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:20
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل إلى لبنان بعد لقائه الأمير يزيد بن فرحان في الرياض، أكد للمسؤولين اللبنانيين أنّ مؤتمر دعم الجيش سيُعقد خلال الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي".
وبحسب المعلومات، أبلغ لودريان المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر، بعد إقرار الكونغرس تخصيص 14 مليونًا ونصف المليون دولار لدعم الجيش، بانتظار وصول 190 مليون دولار على الطريق
 

كما أفادت المعلومات أنّ لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنّ مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح. 
