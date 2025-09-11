Advertisement

لبنان

إليكم موعد وصول وفد صندوق النقد إلى لبنان

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:34
أفادت معلومات صحافية أنّ وفدًا من صندوق النقد سيصل إلى لبنان في 22 أيلول المقبل للاجتماع مع المعنيين بملف الإصلاحات، وذلك لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج الصندوق.
وأشارت مصادر مطلعة على مناقشات صندوق النقد أنّ بعثة الصندوق توقعت أن يكون قانون الانتظام المالي، بمسودته الأولى، على طاولة مجلس الوزراء هذا الشهر.
 

 
