كيف هي علاقة "حزب الله" بالرئيسين عون وسلام؟

أفادت الـ"أم تي في"، أنّ لا تواصل بين السراي و" " باستثناء بعض القنوات كرئيس مجلس النواب .

Advertisement

وأضافت أنّ التواصل مستمرّ بين "حزب الله" وبعبدا، و"الحزب" ممتن من أداء رئيس الجمهوريّة .