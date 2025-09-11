Advertisement

لبنان

كيف هي علاقة "حزب الله" بالرئيسين عون وسلام؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1415764-638932211739052253.png
Doc-P-1415764-638932211739052253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت الـ"أم تي في"، أنّ لا تواصل بين السراي و"حزب الله" باستثناء بعض القنوات كرئيس مجلس النواب نبيه برّي.
Advertisement
 
 
وأضافت أنّ التواصل مستمرّ بين "حزب الله" وبعبدا، و"الحزب" ممتن من أداء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
علاقة عون - "حزب الله" الى المعالجة مجددا
lebanon 24
12/09/2025 02:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توازن هادئ في العلاقة بين عون - حزب الله "رغم الضغوط"
lebanon 24
12/09/2025 02:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال من أوساط مقرّبة من "حزب الله" للرئيس عون
lebanon 24
12/09/2025 02:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
12/09/2025 02:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

جوزاف عون

نبيه برّي

الجمهوري

نبيه بر

الرئيسي

بعبدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2025-09-11
15:34 | 2025-09-11
15:27 | 2025-09-11
14:41 | 2025-09-11
14:04 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24