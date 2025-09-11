Advertisement

لبنان

العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1415798-638932271707815552.jpg
Doc-P-1415798-638932271707815552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على المواطن ح.ع، في العقد السادس من العمر، جثة داخل منزله في محلة طريق المئتين في طرابلس، قرب أفران لبنان الأخضر.
Advertisement
وحضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.
 
وبعد كشف الطبيب على الجثة، تبيّن أنّ ح.ع تُوفي لأسباب طبيعيّة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
lebanon 24
12/09/2025 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تبيّن أنها والدته.. اعتقال طالبة بعد العثور على جثة رضيع داخل خزانتها
lebanon 24
12/09/2025 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
lebanon 24
12/09/2025 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصاب بطلقٍ ناريّ... العثور على جثة طبيب داخل منزله
lebanon 24
12/09/2025 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

طرابلس

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2025-09-11
15:27 | 2025-09-11
14:41 | 2025-09-11
14:04 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:54 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24