العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟

أفادت مندوبة " "، عن العثور على المواطن ح.ع، في العقد السادس من العمر، جثة داخل منزله في محلة طريق المئتين في ، قرب أفران الأخضر.

وحضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.

وبعد كشف الطبيب على الجثة، تبيّن أنّ ح.ع تُوفي لأسباب طبيعيّة.