لبنان
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
11-09-2025
|
15:34
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن العثور على المواطن ح.ع، في العقد السادس من العمر، جثة داخل منزله في محلة طريق المئتين في
طرابلس
، قرب أفران
لبنان
الأخضر.
وحضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.
وبعد كشف الطبيب على الجثة، تبيّن أنّ ح.ع تُوفي لأسباب طبيعيّة.
لبنان 24
طرابلس
لبنان
