لبنان

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري لبيروت

Lebanon 24
11-09-2025 | 22:30
من المرتقب ان يقوم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بزيارة إلى بيروت ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر.
وأوضح مصدر حكومي أنّ زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدّم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
 
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أمس، أن حوالى 300 لاجئ سوري عادوا أمس طوعاً إلى سوريا من لبنان ضمن برنامج العودة المسهّل من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وأشارت إلى أنه حتى يوم أمس منذ عام 2025، عاد أكثر من 238 ألف سوري من لبنان، فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة
