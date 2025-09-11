Advertisement

لبنان

"حزب الله" يخشى زخما خارجيا للدولة يهمّش معارضته

Lebanon 24
11-09-2025 | 22:43
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": يُكثر الامين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم من اطلالاته الاعلامية في محاولة لمنافسة خطاب الدولة الرسمي حول حصرية السلاح وتظهير وجود موقف اخر لا يزال قويا ويرجح ان يستطيع تعطيل خطوات الدولة واجراءات الجيش اللبناني في هذا الاطار ، اقله وفق ما يترك من انطباعات لدى المراقبين والمحللين في الخارج .
يخشى حزب الله وفق مصادر سياسية ان تساهم الدينامية الدولية المواكبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة في تجاوز الحزب وتهميش مواقفه او معارضته. فعدا عن ان الجانب الاميركي ممثلا بمورغان اورتاغوس خرج من اجتماع لجنة المراقبين في الناقورة اخيرا بانطباع عن "اجتماع موفق وناجح " معززا باستطلاع جوي لها ولقائد المنطقة الوسطى الاميركية فوق الجنوب ساهم على الارجح في موافقة وزارة الحرب الاميركية على مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 14.2 مليون دولار تعزيزا لقدرة الجيش ، فان تفعيل فرنسا تحركها يصب في الاطار نفسه في انتظار المشاركة المهمة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة .
 
الاعتداء على قطر ربما يساهم في تعريض مساعي الحكومة اللبنانية بخطتها حول حصرية السلاح للخطر وتقوية موقف "حزب الله ". في حين ان موقفا عربيا قويا رافضا لتطاول اسرائيل على دول المنطقة وحذرا ازاء تردد الادارة الاميركية في لجم اسرائيل او في مواصلتها غض النظر عن تجاوزاتها ، يمكن ان يساهم في تصحيح الرئيس الاميركي مسار اسرائيل في المنطقة باعادة الاعتبار للتفاوض والحل السياسي والعمل جديا على وقف الحرب لا سيما في غزة وما يمكن ان ينعكس في المنطقة ايضا وعدم الاكتفاء بالطلب من اسرائيل الامتناع عن استهداف قطر مرة اخرى . وهذا ما يمكن ان يستفيد منه لبنان من اجل حشد دعم خارجي للضغط على اسرائيل التي لم تعد تبريراتها بالدفاع عن النفس تجد صدى كبيرا بمقدار ما ان حروبها وتجاوزاتها باتت تشكل تهديدا مستمرا لسيادة الدول المجاورة ودول المنطقة وتجاوزا خطيرا للقوانين الدولية.
الحكومة اللبنانية

الجيش اللبناني

اللبنانية

الناقورة

الجمهوري

الاميركي

جمهورية

