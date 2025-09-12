Advertisement

لبنان

عن تسليم السلاح الفلسطيني.. هذا ما كشفه دمشقية

Lebanon 24
12-09-2025 | 00:34
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية أنه سيتم تسليم السلاح في مخيم البداوي غداً ولاحقا في مخيم عين الحلوة، لافتاً إلى أن الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية هي من تسلم السلاح اليوم.
وأشار دمشقية عبر "صوت لبنان" إلى أن "لا نزال نتحاور مع حماس لتسليم سلاحهم".
