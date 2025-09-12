28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان في "فترة انتظار إجباري"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الساحة السياسية
اللبنانية
حالة من الجمود مع توقف كل المبادرات الداخلية والاتصالات السياسية.
Advertisement
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن مختلف الأطراف باتت تتعاطى مع المرحلة على أنها "فترة انتظار إجباري" ريثما تتضح مآلات الوضع في المنطقة والحرب الدائرة بين
إيران
وإسرائيل وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطر، لما لذلك من تأثير مباشر على التوازنات اللبنانية.
وترى هذه المصادر أن نتائج هذه المواجهة، سواء انتهت بتسوية أو بتصعيد مفتوح، ستنعكس بشكل حتمي على المشهد الداخلي اللبناني، وتحديداً على ميزان القوى بين الأفرقاء السياسيين. لذلك، فإن معظم "اللاعبين المحليين" يفضلون التريث وعدم حرق أي ورقة قبل اتضاح الصورة الإقليمية.
وعليه، دخل الواقع السياسي في مرحلة "الفرملة الكاملة"، بانتظار من سيفرض شروطه في المعادلة الإقليمية المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
12/09/2025 10:01:01
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ثلث الإنجازات التي أوصلت "حزب الله" إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمّت خلال فترة الهدوء ونفذنا حوالى 500 غارة في لبنان خلال 243 يوماً من وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ثلث الإنجازات التي أوصلت "حزب الله" إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمّت خلال فترة الهدوء ونفذنا حوالى 500 غارة في لبنان خلال 243 يوماً من وقف إطلاق النار
12/09/2025 10:01:01
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
12/09/2025 10:01:01
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر "يونيفيل لبنان" خلال أيام؟ تقريرٌ مهم
Lebanon 24
ماذا ينتظر "يونيفيل لبنان" خلال أيام؟ تقريرٌ مهم
12/09/2025 10:01:01
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
اللبنانية
إسرائيل
إيران
دوان
إيرا
باري
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
02:30 | 2025-09-12
12/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
03:00 | 2025-09-12
12/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:58 | 2025-09-12
12/09/2025 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:52 | 2025-09-12
12/09/2025 02:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:48 | 2025-09-12
12/09/2025 02:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-12
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
03:00 | 2025-09-12
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
02:58 | 2025-09-12
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:52 | 2025-09-12
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:48 | 2025-09-12
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:29 | 2025-09-12
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24