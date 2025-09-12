28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تواصل بين شخصيات مسيحية و"حزب الله"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر سياسية أنّ عدداً من الشخصيات
المسيحية
المستقلة دخلت في تواصل مباشر مع "
حزب الله
" لاستكشاف إمكانية عقد تحالفات انتخابية في بعض الدوائر.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فإن هذه الشخصيات تحاول الاستفادة من تراجع فرص التفاهم بين "الحزب" وبعض القوى المسيحية الكبرى، ما يفتح أمامها مجالاً لعقد تفاهمات ثنائية قد تمنحها دعماً في معاركها
الانتخابية
المقبلة.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي هذه الشخصيات لتعزيز حضورها السياسي وتأمين فرص أكبر للوصول إلى
البرلمان
عبر تحالف مع "حزب الله"، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بكركي و"حزب الله": تواصل محدود ووقف الحملة على الراعي
Lebanon 24
بكركي و"حزب الله": تواصل محدود ووقف الحملة على الراعي
12/09/2025 10:01:07
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة التواصل بين بعبدا و"حزب الله"
Lebanon 24
عودة التواصل بين بعبدا و"حزب الله"
12/09/2025 10:01:07
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
12/09/2025 10:01:07
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"المردة" يطوي صفحة "الحساسيّات الرئاسيّة" و"يُحصّن" ساحته المسيحية
Lebanon 24
"المردة" يطوي صفحة "الحساسيّات الرئاسيّة" و"يُحصّن" ساحته المسيحية
12/09/2025 10:01:07
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
شخصيات مسيحية
الانتخابية
البرلمان
حزب الله
المسيحية
المسيح
مسيحي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
02:30 | 2025-09-12
12/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
03:00 | 2025-09-12
12/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:58 | 2025-09-12
12/09/2025 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:52 | 2025-09-12
12/09/2025 02:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:48 | 2025-09-12
12/09/2025 02:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-12
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
03:00 | 2025-09-12
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
02:58 | 2025-09-12
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:52 | 2025-09-12
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:48 | 2025-09-12
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:29 | 2025-09-12
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24