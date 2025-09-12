Advertisement

أكدت مصادر سياسية أنّ عدداً من الشخصيات المستقلة دخلت في تواصل مباشر مع " " لاستكشاف إمكانية عقد تحالفات انتخابية في بعض الدوائر.وبحسب المعلومات، فإن هذه الشخصيات تحاول الاستفادة من تراجع فرص التفاهم بين "الحزب" وبعض القوى المسيحية الكبرى، ما يفتح أمامها مجالاً لعقد تفاهمات ثنائية قد تمنحها دعماً في معاركها المقبلة.وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي هذه الشخصيات لتعزيز حضورها السياسي وتأمين فرص أكبر للوصول إلى عبر تحالف مع "حزب الله"، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.