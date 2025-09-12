Advertisement

لبنان

تواصل بين شخصيات مسيحية و"حزب الله"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 01:30
أكدت مصادر سياسية أنّ عدداً من الشخصيات المسيحية المستقلة دخلت في تواصل مباشر مع "حزب الله" لاستكشاف إمكانية عقد تحالفات انتخابية في بعض الدوائر.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الشخصيات تحاول الاستفادة من تراجع فرص التفاهم بين "الحزب" وبعض القوى المسيحية الكبرى، ما يفتح أمامها مجالاً لعقد تفاهمات ثنائية قد تمنحها دعماً في معاركها الانتخابية المقبلة.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي هذه الشخصيات لتعزيز حضورها السياسي وتأمين فرص أكبر للوصول إلى البرلمان عبر تحالف مع "حزب الله"، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
 
المصدر: لبنان 24
