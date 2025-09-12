Advertisement

لبنان

من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
12-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1415904-638932635374287569.webp
Doc-P-1415904-638932635374287569.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في السنوات الأخيرة، لم تعد "العامية اللبنانية" مجرد لهجة محكية في الشارع أو وسيلة للتواصل العفوي بين الأهل والأصدقاء، بل بدأت تتخذ طريقها إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية في عدد من الجامعات الأجنبية. هذه الظاهرة اللافتة تعكس اهتماماً متزايداً بالثقافة اللبنانية، وبالدور الذي تلعبه اللغة المحكية في رسم ملامح الهوية والانتماء.
Advertisement

في جامعات كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية، باتت أقسام الدراسات الشرقية والعربية تقدّم مقررات متخصّصة في "العامية اللبنانية"، إلى جانب اللغة العربية الفصحى. ويؤكد الأساتذة الذين يشرفون على هذه البرامج أنّ الطلب على تعلّم العامية يزداد بشكل ملحوظ، خصوصاً لدى الطلاب الذين يهتمون بالموسيقى والفنون والإعلام العربي. فالأغاني اللبنانية، والمسلسلات، وحتى مقاطع الكوميديا القصيرة على منصات التواصل، صارت مدخلاً للطلاب الأجانب للتعرّف على لبنان عبر لغته اليومية.

تقول البروفيسورة سارة وينتر من جامعة كولومبيا: "طلابنا يكتشفون أنّ العامية اللبنانية مليئة بالتعابير الملونة والتراكيب المرنة، ما يجعل التعلم أكثر حيوية من مجرد دراسة النصوص الكلاسيكية."

ويضيف الطالب البريطاني جايمس هايد: "أحببت تعلم العامية لأنها تمنحني نافذة حقيقية على الحياة اليومية في بيروت، بعيداً عن الأخبار أو الكتب الأكاديمية".

وفي لبنان، تُقدّم الجامعة الأميركية في بيروت على سبيل المثال، برنامجاً صيفياً لمدة سبعة أسابيع في "اللغة العربية العامية اللبنانية" بمستويات تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة. يركز البرنامج على تطوير مهارات التحدث والاستماع وبناء الكفاءة الثقافية، ويمنح الطلاب 9 ساعات معتمدة يمكن تحويلها إلى مؤسساتهم التعليمية .

كما توفر منصة "Study Arabic Online" دورات تفاعلية في "العامية اللبنانية" طوال العام، مع منهج منظم يُسمى "العامية اللبنانية من البداية"، ويشمل مستويات من المبتدئين إلى المتقدمين، مما يتيح للمتعلمين من كل أنحاء العالم فرصة تعلم اللهجة اللبنانية عن بُعد.

اللافت أنّ بعض الجامعات لا تكتفي بتعليم أساسيات المحادثة باللهجة اللبنانية، بل توسّع الدرس ليشمل السياق الثقافي والاجتماعي. فالعامية لا تُفهم بمعزل عن خلفيتها، إذ تعبّر عن تنوّع جغرافي وطائفي وثقافي قلّ نظيره في المنطقة، وهذا ما يجعلها بالنسبة للطلاب مادة غنية لدراسة التفاعل بين اللغة والهوية، وبين التعبير الشفهي والذاكرة الجماعية.

ويشير الباحث اللغوي الفرنسي جان كلود دوبوا إلى أن "العامية اللبنانية مثال رائع على كيف يمكن للهجات أن تكون جسوراً لفهم ثقافة بلد".

من جهة أخرى، لا يخلو الأمر من نقاش داخلي في لبنان حول مكانة اللهجة. فبينما يعتبرها البعض تهديداً للفصحى، يرى آخرون أنّها عنصر ثراء ثقافي يمكن تصديره. وتجربة الجامعات الأجنبية تُظهر أنّ تدريس العامية لا يتعارض مع الاهتمام بالفصحى، بل قد يشكّل جسراً إليها، إذ يبدأ الطالب باللهجة اليومية ثم يتدرج نحو النصوص الكلاسيكية.

لم تعد العامية اللبنانية إذن حكراً على المقاهي والبيوت والشوارع، بل صارت جزءاً من قاعات الدرس في جامعات عريقة. فلبنان، رغم أزماته المتلاحقة، لا يزال يملك الكثير مما يقدّمه للعالم من خلال لغته وثقافته.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية عرض مع النائب فرنجية شؤوناً أكاديمية وتربوية
lebanon 24
12/09/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
12/09/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تراجع تصنيف الجامعات الإسرائيلية بحسب مؤشر شنغهاي في ظل الحرب والمقاطعة الأكاديمية
lebanon 24
12/09/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق أطلق "البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية"
lebanon 24
12/09/2025 12:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

البريطاني

أكاديمية

الشمالي

أوروبا

بيروت

الظاهر

القصير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-09-12
05:00 | 2025-09-12
04:58 | 2025-09-12
04:56 | 2025-09-12
04:47 | 2025-09-12
04:43 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24