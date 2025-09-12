Advertisement

لبنان

قوة مُعادية تجاوزت الحدود فجرا في ميس الجبل.. وهذا ما فعلته

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:10
سمع دوي انفجار في المنطقة الحدودية فجرا تبين انه ناجم عن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في بلدة ميس الجبل بعد تجاوز قوة معادية الحدود في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
قوات الاحتلال الإسرائيلي

منطقة الحدود

الإسرائيلي

ميس الجبل

لبنان 24

الاحتلال

إسرائيل

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
