غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الجبل.. وسقوط جريحين

استهدفت غارة إسرائيلية الجمعة سيارة في بلدة عيتا الجبل، وفق ما أفادت مندوبة " ".

ولاحقا صدر بيان عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه أن غارة العدو بمسيّرة التي استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل أدت إلى إصابة شخصين بجروح.