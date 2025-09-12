Advertisement

لبنان

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الجبل.. وسقوط جريحين

12-09-2025 | 02:21
استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة سيارة في بلدة عيتا الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
ولاحقا صدر بيان عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة التي استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل أدت إلى إصابة شخصين بجروح.
