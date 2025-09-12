ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليون و483 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و523 ألف ليرةالمازوت: مليون و385 ألف ليرةالغاز: 996 ألف ليرة