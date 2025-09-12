Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:29
 ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و483 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و523 ألف ليرة
المازوت: مليون و385 ألف ليرة
الغاز: 996 ألف ليرة
