لبنان

طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:52
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.     
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي  مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية .
السبت:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الأحد:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .
 
