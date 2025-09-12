طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على و للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و 32، في بين 22 و 31 درجة وفي بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية .السبت:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الأحد:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .