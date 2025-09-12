Advertisement

لبنان

زيارة لودريان إلى بيروت: حصرية السلاح وثلاثية الدعم تحت اختبار التصعيد

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
12-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1415958-638932725261668791.jpg
Doc-P-1415958-638932725261668791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
من جديد، حطّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، هذه المرة محمّلًا برسائل تتجاوز المجاملة الدبلوماسية إلى رسم ما يصفه كثيرون بـ"خريطة طريق" لدعم لبنان، عبر ثلاثة مسارات متوازية تتحرّك باريس على خطّها: مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، وآخر لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ومسار استثماري بعنوان "بيروت 1"، وكلّها مسارات يبقى تقدّمها مشروطًا بتقدّم ملموس داخليًا، وباستقرار أمني قابل للصون.
Advertisement
 
تكمن أهمية الزيارة، وفق كثيرين، في توقيتها؛ فهي تأتي بعد جلسات حكومية بالجملة لم تكرّس مبدأ "حصرية السلاح" فحسب، بل أقرت خطة لسحب السلاح أعدّها الجيش، وإن تفاوتت الآراء بشأنها، خصوصًا لناحية سبل تطبيقها، ما يعني أن باريس، بوصفها ممثلةً عن المجتمع الدولي، اختارت أن تقابل الخطوات الحكومية المتقدّمة بخطوات مقابلة، ولو بقيت حتى إشعار آخر في خانة النوايا، بانتظار إجراءات عملية من الداخل اللبناني أولًا.
 
بهذا المعنى، تشكّل الزيارة أول اختبار دولي لصدقية المسار الحكومي الجديد، ومدخلًا لتحويل التعهّدات إلى مؤتمرات ممأسسة وموارد فعلية. غير أن التوازي بين المسار السياسي ـ الإصلاحي وبين توسيع الاعتداءات الإسرائيلية جنوبًا وشرقًا يفرض معادلة معاكسة: فهل بات كل تقدّم على خط الإصلاح والدعم الخارجي مهدّدًا بخروق متصاعدة على الحدود وداخل العمق اللبناني؟ وهل تنجح بيروت وباريس في تثبيت قاعدة "الاستقرار أولًا" رغم كل شيء؟
 
دعم الجيش يتصدّر جدول الزيارة
 
بالنسبة إلى العارفين، فإنّ عنوان دعم الجيش تصدّر زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ، وهي ليست الأولى من نوعها، لكنها بما تحمله من رسائل قد تتفوّق على سابقاتها. فالرسالة الفرنسية من خلفها واضحة: الجيش هو "الضامن الأول" للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، ودعمه لوجستيًا وماليًا شرطٌ لازم لتطبيق خطة "حصرية السلاح" وسحب المظاهر المسلحة جنوب الليطاني وصولًا إلى الحدود الدولية.
 
بالتوازي، يمكن القول إنّ الزيارة تترجم سياسيًا مبدأ "المعاملة بالمثل" وفق معادلة واضحة: إصلاحات مقابل دعم. ويبدو التكامل هنا لافتًا: الحكومة تضع عجلة الهيئات الناظمة على السكة، وتعلن إحالة مشروع "الفجوة المالية" إلى البرلمان خلال شهر. في المقابل، يستعدّ صندوق النقد لإيفاد فريقٍ إلى بيروت، فيما تُحضّر باريس لعقد مؤتمرين، وتدفع مع شركاء عرب ودوليين نحو تعبئة موارد للإعمار والاستثمار، شرط استمرار الاندفاعة الإصلاحية بلا تردّد.
 
وبين الإصلاحات ودعم الجيش والإعمار، تبقى الدلالات الأمنية في المقدّمة. فقد سمع لودريان ممّن التقاهم أن الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة وتثبيت وقف الأعمال العدائية، يُعدّ شرطًا مساعدًا لاستكمال خطة الجيش، علمًا أن الزيارة تزامنت مع توسّع ملحوظ في وتيرة القصف الإسرائيلي الذي شمل مناطق عدّة في جنوب لبنان وكذلك في البقاع، فضلاً عن زيارة "استفزازية" للناطق باسم جيش الاحتلال في الجنوب.
 
مساعي الحكومة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي
 
على الضفّة الحكومية، يتحرّك مسار "المطلوب دوليًا"، إن صحّ التعبير، في إشارة إلى الإصلاحات التي ينشدها المجتمع الدولي، بخطوات متتالية: تعيينات الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات، وترخيص مزوّد إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والتعهّد بإحالة "الفجوة المالية"، والعمل نحو اتفاق مع صندوق النقد. وهذه القرارات تسدّ فجوات مزمنة عطّلت الإنتاجية وأضعفت ثقة المانحين، وتوفّر للحكومة "حجّة مقنعة" في أي مؤتمر دعم.
 
لكن في خطٍ موازٍ، تعتمد إسرائيل سياسة "الضغط العسكري المتزامن"، فتوسّع الاستهداف من الجنوب إلى البقاع، وتضرب بنى تحتية تزعم أنها لـ"حزب الله"، وتطال منشآت مدنية كمنشأة تابعة لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في عيتا الشعب. ولا شكّ أنّ هذا التوسّع، بما يحمله من دلالات، يرفع كلفة أي مسار اقتصادي قيد البناء، ويضع الخطة الأمنية أمام اختبارٍ مزدوج: حماية الحدود ومنع الفراغ في العمق.
 
وعليه، تتقدّم الدبلوماسية اللبنانية بطلبٍ صريح لفرنسا وشركائها: ممارسة ضغط فعلي لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701 وبالإعلان الأخير لوقف الأعمال العدائية، لأن نجاح مسارات "دعم الجيش ـ الإعمار ـ الاستثمار" مشروطٌ ببيئة أمنيّة مستقرة. من دون ذلك، سيبقى أي "إجماع" داخلي على حصرية السلاح والإصلاحات عرضةً للابتزاز بالنار، ولن تتبلور ثمار المؤتمرات إلا على الورق.
 
تُفتَح بزيارة لودريان نافذة توازن دقيقة: باريس تطرح ثلاثية الدعم (جيش ـ إعمار ـ استثمار) كرافعةٍ متزامنة لمساري الأمن والاقتصاد، والحكومة تضع على الطاولة إشارات جدّية: خطة "حصر السلاح"، تعيينات هيئاتٍ ناظمة، مسار تشريعي مالي، واستعداد للتعاون مع صندوق النقد. لكن كل ذلك يظلّ ناقصًا ما دام الضغط العسكري الإسرائيلي متواصلًا بل متكثّفًا يومًا بعد آخر. ويبقى السؤال: هل يُترجَم المسار السياسي إلى مواعيد ملزمة وتمويل فعلي وتثبيتٍ ميداني يَحُول دون تبديد الفرصة؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل تنجح الحكومة في اختبار حصرية السلاح؟
lebanon 24
12/09/2025 21:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم الجيش محور محادثات لودريان و"مؤتمر دعم لبنان" رهن تنفيذ حصرية السلاح والإصلاحات
lebanon 24
12/09/2025 21:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
lebanon 24
12/09/2025 21:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
lebanon 24
12/09/2025 21:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24