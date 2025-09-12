Advertisement

لبنان

إحياء للذكرى السنوية الأولى لاغتيال إبراهيم عقيل.. كلمة لقاسم

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:39
يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة  19 أيلول 2025 عند الساعة الرابعة عصراً في احتفال تأبيني يُقام بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاغتيال قائد قوة الرضوان ابراهيم عقيل وعدد من الشهداء وذلك في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.   
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
