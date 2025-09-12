هيئة الاتصالات: سنركّز على تعزيز الابتكار والمنافسة وتحسين الخدمات

Advertisement

اعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات (TRA) في بيان، انها دخلت فصلاً جديداً مع تعيين لأعضاء مجلس إدارتها في 11 أيلول 2025.واشار البيان الى ان التعينات "جاءت بعد عملية اختيار استمرت أربعة أشهر بقيادة وزير الاتصالات الحاج، الذي اقترح قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين. وكان يتعين على المتقدمين استيفاء معايير مهنية محددة قبل النهائي من قبل مجلس الوزراء".يتالف المجلس المعين حديثًا من: الرئيس: الدكتورة جيني الجميّلوالأعضاء:الدكتور هيثمالدكتورة رجاء الشريفالدكتورة ديانا بو غانم.ولفت الببان الى ، الذي أصبح شاغراً منذ عام 2012،"يلعب دوراً محورياً في تطبيق القانون 431، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين، وتطوير قطاع الاتصالات في .ويُنظر إلى التعيين الذي طال انتظاره على أنه خطوة حاسمة نحو استعادة صلاحيات الهيئة وإعادة القطاع إلى والتحديث والمواءمة مع .ومع وجود مجلس إدارة بالكامل، ستركز الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات".