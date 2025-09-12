درغام: استمرار المراوحة يقود البلد إلى جمود قاتل

Advertisement

إعتبر النائب أن "جلسة الأخيرة أظهرت تناقضاً في المواقف حيث خرج كل طرف رابحاً من من دون أن يتضح أساس هذا الإجماع"، مشيرا الى أنّ " لم يدخل بعد في المرحلة الحاسمة لوضع آلية واضحة لتسليم السلاح"، محذراً من أنّ "استمرار المراوحة قد يقود إلى جمود قاتل ما يُعرّض لبنان لعزلة دولية وحرمان من المساعدات".واكد النائب في حديث الى "صوت كل لبنان" ، "دعم قرار الحكومة بحصرية السلاح شرط أن يُبنى على ركيزتين أساسيتين، الأولى أن تتم العملية من دون جرّ الجيش إلى أي صراع داخلي والثانية أن يكون متلازماً مع إنهاء وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات كشروط ضرورية لتعزيز سيادة لبنان وضمان حقّه في الدفاع عن أرضه".اضاف :"حتى الآن لا خطوات عملية لتحقيق القرار والمطلوب أن يكون القرار توافقياً وغير صدامي وألا يُزَجّ الجيش في مواجهة داخلية مع ".وعن المساعدات الاميركية التي صرفت للجيش اللبناني، أوضح درغام أن "ما تم تقديمه للجيش من مساعدات لا يذكر أمام ما تقدمه لاسرائيل داعيا الدول الخارجية إلى أخذ القرار الفعلي لدعم ".