لبنان

درغام: استمرار المراوحة يقود البلد إلى جمود قاتل

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:56
إعتبر النائب اسعد درغام أن "جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أظهرت تناقضاً في المواقف حيث خرج كل طرف رابحاً من النقاش من دون أن يتضح أساس هذا الإجماع"، مشيرا الى أنّ "لبنان لم يدخل بعد في المرحلة الحاسمة لوضع آلية واضحة لتسليم السلاح"، محذراً من أنّ "استمرار المراوحة قد يقود إلى جمود قاتل ما يُعرّض لبنان لعزلة دولية وحرمان من المساعدات".
واكد النائب درغام في حديث الى "صوت كل لبنان" ، "دعم  قرار الحكومة بحصرية السلاح شرط أن يُبنى على ركيزتين أساسيتين، الأولى أن تتم العملية من دون جرّ الجيش إلى أي صراع داخلي والثانية أن يكون متلازماً مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات كشروط ضرورية لتعزيز سيادة لبنان وضمان حقّه في الدفاع عن أرضه".

اضاف :"حتى الآن لا خطوات عملية لتحقيق القرار والمطلوب أن يكون القرار توافقياً وغير صدامي وألا يُزَجّ الجيش في مواجهة داخلية مع المقاومة".
 
وعن المساعدات الاميركية التي صرفت للجيش اللبناني، أوضح درغام أن "ما تم تقديمه للجيش من مساعدات لا يذكر أمام ما تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل داعيا الدول الخارجية إلى أخذ القرار الفعلي لدعم الجيش اللبناني".

 
الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

اسعد درغام

الإسرائيلي

المقاومة

الاحتلال

الاميركي

