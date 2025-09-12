العجوز: العدوان على قطر استهداف للأمن القومي العربي

Advertisement

- اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحّد يشمل استدعاء السفراء وتجميد كافة أشكال التعاون مع الكيان المعتدي.

- بحث إمكانية الاقتصادية والتجارية ووقف الاستثمارات.

- منع الطيران الإسرائيلي من استخدام الأجواء العربية.

- التأكيد أن القضية هي جوهر الصراع، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها الشرقية.

أعرب المنسق العام لـ"المؤتمر اللبناني العربي" الدكتور زياد العجوز عن تضامنه الكامل مع ، على خلفية العدوان الأخير الذي وصفه بأنه اعتداء مباشر على سيادة دولة شقيقة وعلى العربي ككل.وقال العجوز في بيان رسمي: "إننا نتابع بقلق بالغ تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سيادة هذه الدولة الشقيقة"، مضيفًا أن الرد العربي يجب أن يكون بحجم الخطر الذي تخطى كافة الخطوط الحمراء.وحيّا العجوز والإسلامية التي اتخذت قرارًا بعقد قمة طارئة في ، متمنيًا أن يكون لهذا المؤتمر "صداه الفعلي والعملي على مستوى العالم أجمع، ليُدرك العدو أن الكيل قد طفح من إرهابه"، بحسب تعبيره.وأكد العجوز أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليس عدوانًا على قطر وحدها، بل هو عدوان يستهدف الأمن القومي العربي برمته.وفي هذا السياق، اقترح باسم "المؤتمر اللبناني العربي" عدة نقاط لدراستها في القمة المقبلة، أبرزها:وختم قائلاً: "نوجّه التحية لدولة قطر على احتضانها هذا المؤتمر في ظرف دقيق، ونؤكد أن الرد العملي على العدوان لن يكون بالبيانات فقط، بل بقرارات جماعية، ملزمة، وفاعلة تحفظ الكرامة والسيادة وتعيد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية".