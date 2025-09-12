Advertisement

لبنان

العجوز: العدوان على قطر استهداف للأمن القومي العربي

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:15
أعرب المنسق العام لـ"المؤتمر اللبناني العربي" الدكتور زياد العجوز عن تضامنه الكامل مع دولة قطر، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير الذي وصفه بأنه اعتداء مباشر على سيادة دولة شقيقة وعلى الأمن القومي العربي ككل.
وقال العجوز في بيان رسمي: "إننا نتابع بقلق بالغ تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سيادة هذه الدولة الشقيقة"، مضيفًا أن الرد العربي يجب أن يكون بحجم الخطر الذي تخطى كافة الخطوط الحمراء.

وحيّا العجوز الدول العربية والإسلامية التي اتخذت قرارًا بعقد قمة طارئة في الدوحة، متمنيًا أن يكون لهذا المؤتمر "صداه الفعلي والعملي على مستوى العالم أجمع، ليُدرك العدو أن الكيل قد طفح من إرهابه"، بحسب تعبيره.

وأكد العجوز أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليس عدوانًا على قطر وحدها، بل هو عدوان يستهدف الأمن القومي العربي برمته.

وفي هذا السياق، اقترح باسم "المؤتمر اللبناني العربي" عدة نقاط لدراستها في القمة المقبلة، أبرزها:
- اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحّد يشمل استدعاء السفراء وتجميد كافة أشكال التعاون مع الكيان المعتدي.
- بحث إمكانية المقاطعة الاقتصادية والتجارية ووقف الاستثمارات.
- منع الطيران الإسرائيلي من استخدام الأجواء العربية.
- التأكيد أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم قائلاً: "نوجّه التحية لدولة قطر على احتضانها هذا المؤتمر في ظرف دقيق، ونؤكد أن الرد العملي على العدوان لن يكون بالبيانات فقط، بل بقرارات جماعية، ملزمة، وفاعلة تحفظ الكرامة والسيادة وتعيد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية".
 
(الوكالة الوطنية)
