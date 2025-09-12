دريان والحبتور: نقاش حول الاستثمار ودعم لبنان

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية رجل الأعمال خلف الحبتور على رأس وفد إماراتي، وذلك بحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.اللقاء تناول الشؤون العامة والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في ، حيث جرى البحث في سبل دعم لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. كما شدّد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – ، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.