لبنان

دريان والحبتور: نقاش حول الاستثمار ودعم لبنان

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:20
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على رأس وفد إماراتي، وذلك بحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.
اللقاء تناول الشؤون العامة والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في لبنان، حيث جرى البحث في سبل دعم لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. كما شدّد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – الإماراتية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.
 
(الوكالة الوطنية)
