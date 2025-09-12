السيد فضل الله: العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطر يهدد الأمن الإقليمي

Advertisement

ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة من مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور شخصيات سياسية وعلمائية واجتماعية وحشود من المصلين، متطرقًا إلى الشأنين الديني والسياسي.في الشق الديني، استهل فضل الله خطبته بوصايا الإمام جعفر الصادق حول الدعاء وكثرة ذكر الله، والحذر من البغي والحسد، مؤكداً أن هذه القيم تشكّل أساسًا لبناء مجتمع متماسك.أما في الشأن السياسي، فقد ركّز على العدوان المتواصل ضد ، مشيرًا إلى التي استهدفت الجنوب والبقاع وعمليات الاغتيال وتدمير مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب. ودعا إلى تحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.كما تناول فضل الله مناقشات الحكومة الأخيرة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن التي سادت الاجتماع أسهمت في تبريد الأجواء، مع الدعوة لحوار وطني شامل يفضي إلى استراتيجية أمن قومي تحمي البلاد.وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يأتي ضمن نهج استباحة العدو للعالمين العربي والإسلامي، لافتًا إلى أنه حتى الدول المطبعة مع لم تسلم من استهدافاته. وحثّ والإسلامية على اتخاذ مواقف صارمة وجدية، بدل الاكتفاء بالبيانات.وفي سياق متصل، تطرّق فضل الله إلى ما يجري في غزة من تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير الأهالي، وإلى محاولة إسرائيلية لإجهاض الوساطات عبر استهداف وفد فلسطيني مفاوض في الدوحة.وختم بالإشادة بمقررات المؤتمر العالمي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي انعقد في طهران، مؤكداً أن تعزيز الوحدة الإسلامية هو السبيل الأنجع لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمة.