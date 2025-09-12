Advertisement

لبنان

السيد فضل الله: العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطر يهدد الأمن الإقليمي

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1416004-638932782659730477.png
Doc-P-1416004-638932782659730477.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة من مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور شخصيات سياسية وعلمائية واجتماعية وحشود من المصلين، متطرقًا إلى الشأنين الديني والسياسي.

في الشق الديني، استهل فضل الله خطبته بوصايا الإمام جعفر الصادق حول الدعاء وكثرة ذكر الله، والحذر من البغي والحسد، مؤكداً أن هذه القيم تشكّل أساسًا لبناء مجتمع متماسك.
Advertisement

أما في الشأن السياسي، فقد ركّز على العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد لبنان، مشيرًا إلى الغارات التي استهدفت الجنوب والبقاع وعمليات الاغتيال وتدمير مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب. ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

كما تناول فضل الله مناقشات الحكومة اللبنانية الأخيرة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن الحكمة التي سادت الاجتماع أسهمت في تبريد الأجواء، مع الدعوة لحوار وطني شامل يفضي إلى استراتيجية أمن قومي تحمي البلاد.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يأتي ضمن نهج استباحة العدو للعالمين العربي والإسلامي، لافتًا إلى أنه حتى الدول المطبعة مع الاحتلال لم تسلم من استهدافاته. وحثّ الدول العربية والإسلامية على اتخاذ مواقف صارمة وجدية، بدل الاكتفاء بالبيانات.

وفي سياق متصل، تطرّق فضل الله إلى ما يجري في غزة من تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير الأهالي، وإلى محاولة إسرائيلية لإجهاض الوساطات عبر استهداف وفد فلسطيني مفاوض في الدوحة.

وختم بالإشادة بمقررات المؤتمر العالمي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي انعقد في طهران، مؤكداً أن تعزيز الوحدة الإسلامية هو السبيل الأنجع لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
فضل الله يدعو لوحدة لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
12/09/2025 21:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
lebanon 24
12/09/2025 21:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
lebanon 24
12/09/2025 21:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
12/09/2025 21:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

الدول العربية

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24