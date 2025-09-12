29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القطان: المقاومة ضمانة قوة لبنان ومشروع العدو يستهدف كل المنطقة
Lebanon 24
12-09-2025
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، خلال لقاء سياسي نظمه الحزب، القطاع الأول – شعبة صحراء الشويفات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، أن ما يقوم به الاحتلال
الإسرائيلي
في
لبنان
هو "استباحة كاملة برًا وبحرًا وجوًا"، متسائلًا: "أين السيادة التي ينادي بها البعض؟"
Advertisement
وشدد القطان على أن الوحدة الإسلامية واجب شرعي على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، انطلاقًا من قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة". وأضاف أن العدو الصهيوني لا يحترم ميثاقًا ولا عهدًا، ويهدف إلى انتهاك سيادة مختلف
الدول العربية
والإسلامية، وقال: "اليوم قطر، غدًا الإمارات، وبعده السعودية… كل دولة عربية مهددة بالاستباحة"، معتبرًا أن لبنان يدفع ثمن تمسكه بخيار
المقاومة
.
وأثنى القطان على دور
حزب الله
والمقاومة في الدفاع عن لبنان ودعم غزة، معتبرًا أن تضحيات
القادة
والشهداء هي برهان على صدقية المقاومة، مضيفًا: "بعد أكثر من 45 سنة، هل يُطلب من اللبنانيين أن يقولوا للمقاومة سلّمي سلاحك، أم أن يقولوا لها شكرًا؟"
وأشار إلى أن الاستقرار والأمن في لبنان منذ عام 2006 وحتى 2024 هو ثمرة توازن الردع الذي فرضته المقاومة، مجددًا ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مع التأكيد على ضرورة تسليحه ليتكامل دوره مع المقاومة. وختم بالقول: "قوتنا هي ضمانتنا، وإذا تخلينا عنها فلن يكون لبنان قادرًا على مواجهة التحديات".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رعد: سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي
Lebanon 24
رعد: سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي
12/09/2025 21:58:01
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة
Lebanon 24
الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة
12/09/2025 21:58:01
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها
Lebanon 24
قماطي خلال افتتاح النصب التذكاري لفؤاد شكر: أعداء المقاومة يضعون كل ثقلهم لأجل استسلامها
12/09/2025 21:58:01
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
Lebanon 24
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
12/09/2025 21:58:01
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الجيش اللبناني
الدول العربية
الإسرائيلي
حزب الله
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
Lebanon 24
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
14:45 | 2025-09-12
12/09/2025 02:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
Lebanon 24
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
14:36 | 2025-09-12
12/09/2025 02:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
Lebanon 24
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
14:28 | 2025-09-12
12/09/2025 02:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كتب تواجه الأهالي
Lebanon 24
أزمة كتب تواجه الأهالي
14:15 | 2025-09-12
12/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
Lebanon 24
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
14:02 | 2025-09-12
12/09/2025 02:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-09-12
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
14:36 | 2025-09-12
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
14:28 | 2025-09-12
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
14:15 | 2025-09-12
أزمة كتب تواجه الأهالي
14:02 | 2025-09-12
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
14:00 | 2025-09-12
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 21:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24