لبنان

القطان: المقاومة ضمانة قوة لبنان ومشروع العدو يستهدف كل المنطقة

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:54
Doc-P-1416008-638932784812150434.png
Doc-P-1416008-638932784812150434.png photos 0
أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، خلال لقاء سياسي نظمه الحزب، القطاع الأول – شعبة صحراء الشويفات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في لبنان هو "استباحة كاملة برًا وبحرًا وجوًا"، متسائلًا: "أين السيادة التي ينادي بها البعض؟"
وشدد القطان على أن الوحدة الإسلامية واجب شرعي على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، انطلاقًا من قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة". وأضاف أن العدو الصهيوني لا يحترم ميثاقًا ولا عهدًا، ويهدف إلى انتهاك سيادة مختلف الدول العربية والإسلامية، وقال: "اليوم قطر، غدًا الإمارات، وبعده السعودية… كل دولة عربية مهددة بالاستباحة"، معتبرًا أن لبنان يدفع ثمن تمسكه بخيار المقاومة.

وأثنى القطان على دور حزب الله والمقاومة في الدفاع عن لبنان ودعم غزة، معتبرًا أن تضحيات القادة والشهداء هي برهان على صدقية المقاومة، مضيفًا: "بعد أكثر من 45 سنة، هل يُطلب من اللبنانيين أن يقولوا للمقاومة سلّمي سلاحك، أم أن يقولوا لها شكرًا؟"

وأشار إلى أن الاستقرار والأمن في لبنان منذ عام 2006 وحتى 2024 هو ثمرة توازن الردع الذي فرضته المقاومة، مجددًا ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مع التأكيد على ضرورة تسليحه ليتكامل دوره مع المقاومة. وختم بالقول: "قوتنا هي ضمانتنا، وإذا تخلينا عنها فلن يكون لبنان قادرًا على مواجهة التحديات".
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الدول العربية

الإسرائيلي

حزب الله

السعودية

إسرائيل

