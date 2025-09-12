Advertisement

لبنان

"صدى المسرح" ينطلق من جبيل: مساحة فنية للشباب والأطفال

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:57
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع، رئيسة جمعية مسرح الغد السيدة نجوى باسيل يرافقها أعضاء الجمعية: بشرى شاهين، سهام العشي، ريم الهاشم وغيدا فرجان باز، حيث عرض الوفد نشاطات الجمعية ودعا الوزير للمشاركة في إطلاق مهرجان "صدى المسرح" في مدينة جبيل.
وأوضحت باسيل بعد اللقاء أن المهرجان، في نسخته الأولى، سينطلق بين 18 و21 من أيلول الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون موجهًا لمختلف الفئات العمرية، مع تخصيص عروض للأطفال يوم الأحد.

وأضافت أن الهدف هو تكريس هذا المهرجان فعالية سنوية، يترافق مع نشاطات شبابية عبر محترفات مسرحية تتيح الفرصة للمواهب الجديدة، إلى جانب تخصيص جائزة لطلاب المسرح بهدف تشجيعهم على الإبداع.

وأكدت باسيل أن الطموح كبير بقدر مدينة جبيل التي ستحتضن الانطلاقة، مع التوجه لتوسيع نطاق المهرجان لاحقًا ليشمل بلدات قضاء المدينة، ليكون منصة مسرحية وفنية مستدامة تدعم الثقافة والفنون في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
