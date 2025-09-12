"صدى المسرح" ينطلق من جبيل: مساحة فنية للشباب والأطفال

Advertisement

استقبل الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – ، رئيسة جمعية مسرح السيدة يرافقها أعضاء الجمعية: بشرى ، سهام العشي، ريم وغيدا فرجان باز، حيث عرض الوفد نشاطات الجمعية ودعا الوزير للمشاركة في إطلاق مهرجان "صدى المسرح" في مدينة .وأوضحت باسيل بعد اللقاء أن المهرجان، في نسخته الأولى، سينطلق بين 18 و21 من أيلول الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون موجهًا لمختلف الفئات العمرية، مع تخصيص عروض للأطفال .وأضافت أن الهدف هو تكريس هذا المهرجان فعالية سنوية، يترافق مع نشاطات شبابية عبر محترفات مسرحية تتيح الفرصة للمواهب الجديدة، إلى جانب تخصيص جائزة لطلاب المسرح بهدف تشجيعهم على الإبداع.وأكدت باسيل أن الطموح كبير بقدر مدينة جبيل التي ستحتضن الانطلاقة، مع التوجه لتوسيع نطاق المهرجان لاحقًا ليشمل بلدات قضاء المدينة، ليكون منصة مسرحية وفنية مستدامة تدعم الثقافة والفنون في .