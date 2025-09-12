Advertisement

لبنان

متى سيدأ تسليم السلاح في مُخيميّ البداوي وعين الحلوة؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1416013-638932792326527831.jpeg
Doc-P-1416013-638932792326527831.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، إنّ "تسليم السلاح في مخيميّ البداوي وعين الحلوة يبدأ غدا ولـ3 أيام".
Advertisement
 
 
وأضافت لـ"الحدث" أنّ "لا رجوع عن قرار فرض سلطة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الحوار مع حماس مستمرّ لتسليم سلاحها ونتوقع أن يطوى الملف في نهاية الشهر".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تأجيل تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
12/09/2025 21:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة فتح" تُسلّم الجيش سلاح الثمانينيات وعراقيل متوقعة في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
12/09/2025 21:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من مخيم عين الحلوة.. تسليم مطلوب للجيش
lebanon 24
12/09/2025 21:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح بدأت جمع السلاح في عين الحلوة والبداوي ودبور يرفض مغادرة بيروت
lebanon 24
12/09/2025 21:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

سلطة الدولة

لجنة الحوار

عين الحلوة

عين الحلو

اللبنانية

الدولة ال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24