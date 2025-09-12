متى سيدأ تسليم السلاح في مُخيميّ البداوي وعين الحلوة؟

قالت اللبناني - الفلسطيني، إنّ "تسليم السلاح في مخيميّ البداوي وعين الحلوة يبدأ غدا ولـ3 أيام".

وأضافت لـ"الحدث" أنّ "لا رجوع عن قرار فرض سلطة على كافة الأراضي".

وأشارت إلى أنّ "الحوار مع مستمرّ لتسليم سلاحها ونتوقع أن يطوى الملف في نهاية الشهر".