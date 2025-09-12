Advertisement

لبنان

وزير العمل يجتمع مع نقابات مهنية: من التقاعد إلى الطب والتخمين العقاري

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:17
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر الاجتماع الدوري للجنة الإشراف الوطنية الخاصة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية في القطاع الخاص.
وعقب الاجتماع، عقد الوزير سلسلة لقاءات نقابية، فاستقبل نقيب أطباء الشمال الدكتور إبراهيم مقدسي الذي عرض أمامه أوضاع النقابة والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي في منطقة الشمال.

كما استقبل الوزير حيدر نقيب الإعلان والتسويق الرقمي باتريك أبو شقرا، وناقش معه شؤون القطاع والتحديات المرتبطة به.

إلى ذلك، اجتمع مع وفد من نقابة خبراء التخمين العقاري برئاسة سانترو عبيد، حيث جرى التداول في قضايا مهنية وتنظيمية تتعلق بالمهنة ودورها في السوق اللبنانية.
 
(الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

لجنة الإشراف

الدكتور محمد

اللبنانية

أبو شقرا

الشمال

