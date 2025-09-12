وزير العمل يجتمع مع نقابات مهنية: من التقاعد إلى الطب والتخمين العقاري

Advertisement

ترأس وزير العمل الاجتماع الدوري للجنة الإشراف الوطنية الخاصة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية في القطاع الخاص.وعقب الاجتماع، عقد الوزير سلسلة لقاءات نقابية، فاستقبل نقيب أطباء الدكتور إبراهيم الذي عرض أمامه أوضاع النقابة والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي في منطقة الشمال.كما استقبل الوزير حيدر نقيب الإعلان والتسويق الرقمي باتريك ، وناقش معه شؤون القطاع والتحديات المرتبطة به.إلى ذلك، اجتمع مع وفد من نقابة خبراء التخمين العقاري برئاسة سانترو عبيد، حيث جرى التداول في قضايا مهنية وتنظيمية تتعلق بالمهنة ودورها في السوق .