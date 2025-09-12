المنتدى المدني.. لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرًا

Advertisement

أعلن لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرًا عن انطلاقته الرسمية خلال مؤتمر صحافي في – السوديكو، بحضور عدد من المهتمين بالملف.وأكد المنتدى أن مهمته "إنسانية وبسيطة" وتتمثل في دعم للمفقودين ومساندتها في أداء مهامها، ومراقبة مسار عملها، بما يضمن تحقيق العدالة لعائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها منذ نصف قرن.ووجه المنتدى رسالة مباشرة إلى الدولة، مفادها: "إما أن تؤمنوا المقومات والموارد للهيئة لتعمل بفعالية، أو تبقى القضية معلقة والحق مسلوبًا".كما أعلن المنتدى عن إطلاق العريضة الوطنية التي حظيت حتى الآن بتوقيع آلاف المواطنين وعدد من النواب، مؤكدًا أن "القانون 105 ليس نصًا على ورق، بل بوابة الأمل الوحيدة لعائلات المفقودين وخطوة أساسية على طريق استعادة العدالة والكرامة في ".