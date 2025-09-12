هاشم من الجزائر: العدوانية الإسرائيلية تستهدف العرب جميعاً

Advertisement

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور هاشم زيارته للجزائر، حيث التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية – الجزائرية النائب عبد الرحيم ربيع وعدداً من أعضاء اللجنة وكتل برلمانية جزائرية.بعد اللقاء، قال هاشم إن "العدوانية تتوسع في الإقليم وقد تصل إلى ما هو أبعد، نتيجة التعاطي المهادن والاكتفاء ببيانات إدانة خجولة، كما حصل بالأمس في الدولي في بيانه حول العدوان على قطر الذي لم يسمِّ العدو باسمه".وأضاف: "المسؤولية تقع على العرب، حكومات وشعوباً، لأننا مستهدفون جميعاً من فلسطين إلى وسوريا وقطر وغيرها. المشروع الصهيوني الذي أطلقه تحت عنوان الكبرى لا يتوقف عند حدود، ولا بد من مواجهة جدية وسريعة".وأكد هاشم أن "ما يجمع لبنان بالجزائر الكثير من الالتزامات والانتماء لقضايا الشعبين"، مشيداً بالدعم التاريخي الذي تقدمه الجزائر للبنان، ومعبّراً عن التطلع لتعزيز العلاقات الأخوية.، أعرب رئيس اللجنة عبد الرحيم ربيع عن أسفه "لما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر ومتزامن مع جرائم العدو في غزة وفلسطين"، مؤكداً أن "الجزائر ستبقى إلى جانب لبنان في كل الأوقات".