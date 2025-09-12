هاشم من الجزائر: العدوانية الإسرائيلية تستهدف العرب جميعاً

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم
هاشم زيارته للجزائر، حيث التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية
– الجزائرية النائب عبد الرحيم ربيع وعدداً من أعضاء اللجنة وكتل برلمانية جزائرية.
بعد اللقاء، قال هاشم إن "العدوانية الإسرائيلية
تتوسع في الإقليم وقد تصل إلى ما هو أبعد، نتيجة التعاطي المهادن والاكتفاء ببيانات إدانة خجولة، كما حصل بالأمس في مجلس الأمن
الدولي في بيانه حول العدوان على قطر الذي لم يسمِّ العدو باسمه".
وأضاف: "المسؤولية تقع على العرب، حكومات وشعوباً، لأننا مستهدفون جميعاً من فلسطين إلى لبنان
وسوريا وقطر وغيرها. المشروع الصهيوني الذي أطلقه نتنياهو
تحت عنوان إسرائيل
الكبرى لا يتوقف عند حدود، ولا بد من مواجهة جدية وسريعة".
وأكد هاشم أن "ما يجمع لبنان بالجزائر الكثير من الالتزامات والانتماء لقضايا الشعبين"، مشيداً بالدعم التاريخي الذي تقدمه الجزائر للبنان، ومعبّراً عن التطلع لتعزيز العلاقات الأخوية.
من جهته
، أعرب رئيس اللجنة عبد الرحيم ربيع عن أسفه "لما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر ومتزامن مع جرائم العدو في غزة وفلسطين"، مؤكداً أن "الجزائر ستبقى إلى جانب لبنان في كل الأوقات".