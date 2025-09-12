Advertisement

لبنان

هاشم من الجزائر: العدوانية الإسرائيلية تستهدف العرب جميعاً

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1416045-638932829517715466.png
Doc-P-1416045-638932829517715466.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم زيارته للجزائر، حيث التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الجزائرية النائب عبد الرحيم ربيع وعدداً من أعضاء اللجنة وكتل برلمانية جزائرية.
Advertisement

بعد اللقاء، قال هاشم إن "العدوانية الإسرائيلية تتوسع في الإقليم وقد تصل إلى ما هو أبعد، نتيجة التعاطي المهادن والاكتفاء ببيانات إدانة خجولة، كما حصل بالأمس في مجلس الأمن الدولي في بيانه حول العدوان على قطر الذي لم يسمِّ العدو باسمه".

وأضاف: "المسؤولية تقع على العرب، حكومات وشعوباً، لأننا مستهدفون جميعاً من فلسطين إلى لبنان وسوريا وقطر وغيرها. المشروع الصهيوني الذي أطلقه نتنياهو تحت عنوان إسرائيل الكبرى لا يتوقف عند حدود، ولا بد من مواجهة جدية وسريعة".

وأكد هاشم أن "ما يجمع لبنان بالجزائر الكثير من الالتزامات والانتماء لقضايا الشعبين"، مشيداً بالدعم التاريخي الذي تقدمه الجزائر للبنان، ومعبّراً عن التطلع لتعزيز العلاقات الأخوية.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة عبد الرحيم ربيع عن أسفه "لما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر ومتزامن مع جرائم العدو في غزة وفلسطين"، مؤكداً أن "الجزائر ستبقى إلى جانب لبنان في كل الأوقات".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
السعودية: ندين بشدة التصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر
lebanon 24
12/09/2025 21:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في ذكرى المولد النبوي: نرجو من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
lebanon 24
12/09/2025 21:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الأردن: على العالم أن يتحرك للجم سياسات إسرائيل العدوانية
lebanon 24
12/09/2025 21:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الجزائرية: الجزائر تدين وتشجب بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية
lebanon 24
12/09/2025 21:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

البرلمان

برلماني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24