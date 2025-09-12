بعلبك تستضيف لقاءً حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

Advertisement

نظم "المركز العلمي للبحوث والدراسات" اللقاء التوجيهي الأول في قاعة اتحاد بلديات ، بعنوان: "تفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع"، برعاية محافظ بعلبك بشير خضر، وحضور فعاليات تربوية وثقافية ودينية وأمنية وبلدية واختيارية، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المحلي.وأدارت اللقاء الدكتورة زينب يوسف.بلديات بعلبك رعد دعا إلى "التضامن لمواجهة أعداء الإنسانية الثلاثة: الفقر والجهل والمرض، فضلاً عن العدو الصهيوني"، مشدداً على ضرورة إعداد برنامج متكامل وحاضنة نخبوية وجهات داعمة من أجل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.أما الشيخ رائد طلوزي، ممثلاً مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، أشار إلى أن يرفض استخدام مصطلح "الإعاقة"، مؤكداً أن هؤلاء "مكرّمون بنص القرآن".مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر شدد على أن "ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا عبئاً بل جزء أصيل من نسيج الوطن"، داعياً إلى بيئة حاضنة تتيح لهم إبراز طاقاتهم. وعدّد مجموعة من الإجراءات الضرورية، بينها نشر ثقافة التقبل، وتأمين فرص عمل مناسبة، وتفعيل التشريعات الضامنة لحقوقهم.، أكد الدكتور ، باسم المركز، أن "رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وطني وأخلاقي"، مشيراً إلى أن "في بعلبك الهرمل نحو 1700 فرد من هذه الفئة"، داعياً إلى إقامة دورات تأهيلية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل والمجتمع.