لبنان

بعلبك تستضيف لقاءً حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:13
نظم "المركز العلمي للبحوث والدراسات" اللقاء التوجيهي الأول في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بعنوان: "تفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع"، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحضور فعاليات تربوية وثقافية ودينية وأمنية وبلدية واختيارية، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المحلي.
وأدارت اللقاء الدكتورة زينب يوسف.

رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد دعا إلى "التضامن لمواجهة أعداء الإنسانية الثلاثة: الفقر والجهل والمرض، فضلاً عن العدو الصهيوني"، مشدداً على ضرورة إعداد برنامج متكامل وحاضنة نخبوية وجهات داعمة من أجل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما الشيخ رائد طلوزي، ممثلاً مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، أشار إلى أن الإسلام يرفض استخدام مصطلح "الإعاقة"، مؤكداً أن هؤلاء "مكرّمون بنص القرآن".

مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر شدد على أن "ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا عبئاً بل جزء أصيل من نسيج الوطن"، داعياً إلى بيئة حاضنة تتيح لهم إبراز طاقاتهم. وعدّد مجموعة من الإجراءات الضرورية، بينها نشر ثقافة التقبل، وتأمين فرص عمل مناسبة، وتفعيل التشريعات الضامنة لحقوقهم.

من جهته، أكد الدكتور علي الحاج حسن، باسم المركز، أن "رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وطني وأخلاقي"، مشيراً إلى أن "في بعلبك الهرمل نحو 1700 فرد من هذه الفئة"، داعياً إلى إقامة دورات تأهيلية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل والمجتمع.
 
(الوكالة الوطنية)
 
