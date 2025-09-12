Advertisement

لبنان

بو صعب يودّع السفيرة الأميركية ويستقبل السفير اللبناني في البرازيل

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:20
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون برفقة الملحق السياسي كارول توما، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في الأوضاع العامة.
كما استقبل بو صعب السفير اللبناني في البرازيل الياس نقولا، قبيل انتقاله إلى العاصمة برازيليا لاستلام مهامه.
