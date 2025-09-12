Advertisement

لبنان

لدعم التنمية والاقتصاد.. شراكة بين غرفة طرابلس واتحاد "إرادة"

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:22
Doc-P-1416052-638932838732620008.png
Doc-P-1416052-638932838732620008.png photos 0
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور نائبه إبراهيم فوز، رئيس اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" لؤي ملص على رأس وفد من الاتحاد.
دبوسي رحّب بالوفد مؤكداً "الشراكة مع إرادة في مسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني"، عارضاً المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الغرفة، ومنها أكاديمية الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية، الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

ملص شكر الغرفة على الاستقبال، مشيداً بـ "النظرة الثاقبة" للرئيس دبوسي، ولافتاً إلى أن "طرابلس بما تملكه من مقومات وبنى تحتية قادرة أن تكون محوراً أساسياً لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع ارتباطها بفرص إعادة الإعمار في سوريا".

وأشار إلى أن الشراكة بين الغرفة والاتحاد أثمرت فرص عمل متواصلة عبر مكتب "إرادة" في مقر الغرفة.

وفي ختام اللقاء، قدّم دبوسي إلى ملص كتيباً يتضمن المشاريع والخطط المستقبلية للغرفة على أراضيها الاستراتيجية.
 
(الوكالة الوطنية)
