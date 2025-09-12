لدعم التنمية والاقتصاد.. شراكة بين غرفة طرابلس واتحاد "إرادة"

Advertisement

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، بحضور نائبه إبراهيم فوز، رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" لؤي ملص على رأس وفد من الاتحاد.دبوسي رحّب بالوفد مؤكداً "الشراكة مع إرادة في مسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني"، عارضاً المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الغرفة، ومنها والزراعة الذكية، الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.ملص شكر الغرفة على الاستقبال، مشيداً بـ "النظرة الثاقبة" للرئيس دبوسي، ولافتاً إلى أن "طرابلس بما تملكه من مقومات وبنى تحتية قادرة أن تكون محوراً أساسياً لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع ارتباطها بفرص في ".وأشار إلى أن الشراكة بين الغرفة والاتحاد أثمرت فرص عمل متواصلة عبر مكتب "إرادة" في مقر الغرفة.وفي ختام اللقاء، قدّم دبوسي إلى ملص كتيباً يتضمن المشاريع والخطط المستقبلية للغرفة على أراضيها الاستراتيجية.