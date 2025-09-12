أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين.. توحيد الصفوف ومطالبة بالتثبيت

Advertisement

نظمت المتعاقدين في في ، ورشتها النقابية الخامسة في ، ضمن سلسلة ورش أطلقتها للتوعية حول مشروع التثبيت، وذلك بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية.افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لمسؤولة العلاقات العامة في الرابطة جوسلين حرب وأمينة سر فرع بيروت رولا شريتح، بمشاركة أساتذة من بيروت وممثلين عن المحافظات، إضافةً إلى أعضاء من .حضرت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين التي أدارت الجلسات وقدّمت التدريب، كما شارك المحامي الدكتور هيثم عزو الذي عرض في الجلسة الحقوقية مضمون قانوني التفرغ والتثبيت وناقش مع الحاضرين بنودهما إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية يطالب بها الأساتذة.الجلستان التقييمية والتنظيمية مع رئيسة الرابطة تطرقتا إلى تقييم المرحلة السابقة ووضع خطة مستقبلية تتضمن الأهداف والأولويات وآليات التحرك. وأكدت الرابطة في بيانها أن الورشة تميّزت بالحماسة والتفاعل الإيجابي، وانتهت برسم الخطوط الأساسية لخطة العمل المقبلة.وأوضحت شاهين أن الهدف هو توحيد صفوف المتعاقدين في مختلف المناطق "تحت راية العمل النقابي الحر المستقل لتحصيل حقوقهم وتعزيز مكانة التعليم الرسمي"، مؤكدة أن مقاربة ورشة بيروت ستُبنى عليها الورش التالية وصولاً إلى صياغة مقترح موحد لقانون تثبيت المتعاقدين.