Advertisement

لبنان

ايهاب مطر: نسير على طريق الإصلاح المؤسساتي

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1416061-638932856963122565.png
Doc-P-1416061-638932856963122565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ايهاب مطر على حسابه على منصة "اكس" ان "تعيين الهيئتين الناظمتين للاتصالات والكهرباء، المؤجَّل منذ زمن طويل، يُظهر نية حكومة عهد الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في السير على طريق الإصلاح المؤسساتي، لتأمين أرضية صالحة لنهضة خدماتية من شأنها توفير فرص استثمار وتطوير في قطاعات الدولة". 
Advertisement
واكد ان"المطلوب أن يكون هذا التعيين خطوة يلمس المواطنون مفاعيلها الإيجابية سريعًا في حياتهم اليومية".

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الطريق صعب لكن الإصلاح بدأ وهدفها رد الثقة للبنان
lebanon 24
12/09/2025 22:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: تحييد لبنان يحميه من أي تحديات وسلاح حزب الله شأن داخلي مؤسساتي
lebanon 24
12/09/2025 22:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال افتتاح مهرجانات الارز: فرحون لوجودنا في الأرز وإن شاء الله إذا استمرّينا على الطريق الذي نسير به فسنظل نحتفل وننظّم مهرجانات
lebanon 24
12/09/2025 22:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"منطقتنا تشهد تحولات كبيرة".. عون: الطريق صعب ولكن الإصلاح بدأ
lebanon 24
12/09/2025 22:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

نواف سلام

الرئيسي

جوزاف

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24