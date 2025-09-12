ايهاب مطر: نسير على طريق الإصلاح المؤسساتي

كتب النائب ايهاب مطر على حسابه على منصة "اكس" ان "تعيين الهيئتين الناظمتين للاتصالات والكهرباء، المؤجَّل منذ زمن طويل، يُظهر نية حكومة عهد الرئيسين ونواف سلام في السير على طريق الإصلاح المؤسساتي، لتأمين أرضية صالحة لنهضة خدماتية من شأنها توفير فرص استثمار وتطوير في قطاعات الدولة".

واكد ان"المطلوب أن يكون هذا التعيين خطوة يلمس المواطنون مفاعيلها الإيجابية سريعًا في حياتهم اليومية".



