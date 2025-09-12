بالصور... صدم شقيقين أحدهما عسكريّ وفرّ!

صدم سائق "فان" لنقل الركاب، دراجة ناريّة كان يستقلّها الشقيقان م.ه وم.ه العام في ، في محلة عشاش، قبل حاجز الجيش.

وأُصيب الشقيقان وأحدهما عسكريّ في الجيش بجروحٍ، بينما فرّ سائق "الفان" من المكان.

إلى ذلك، تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.