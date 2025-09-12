Advertisement

لبنان

بالصور... صدم شقيقين أحدهما عسكريّ وفرّ!

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:47
صدم سائق "فان" لنقل الركاب، دراجة ناريّة كان يستقلّها الشقيقان م.ه وم.ه على الطريق العام في الضنية، في محلة عشاش، قبل حاجز الجيش.
وأُصيب الشقيقان وأحدهما عسكريّ في الجيش بجروحٍ، بينما فرّ سائق "الفان" من المكان.
 
 
إلى ذلك، تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.
 
 
May be an image of 6 people and crowd
 
 
على الطريق

الضنية

