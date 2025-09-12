Advertisement

لبنان

الصمد لجمال: هذا فخر لبخعون ومكسب للبنان

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:03
Doc-P-1416068-638932865519318357.png
Doc-P-1416068-638932865519318357.png photos 0
هنأ النائب جهاد الصمد المحامي مروان عبد الرحمن جمال بتعيينه رئيساً للهيئة الناظمة للكهرباء، معتبراً ذلك "فخرا لبخعون والضنية ومكسباً للبنان".
ولفت الصمد إلى أن "الكفاءة التي يتمتع بها جمال هي التي أوصلته الى هذا المنصب الذي نتمنى له النجاح والتوفيق فيه".

 
