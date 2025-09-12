الصمد لجمال: هذا فخر لبخعون ومكسب للبنان

هنأ النائب المحامي مروان جمال بتعيينه رئيساً للهيئة الناظمة للكهرباء، معتبراً ذلك "فخرا لبخعون والضنية ومكسباً للبنان".

Advertisement

ولفت إلى أن "الكفاءة التي يتمتع بها جمال هي التي أوصلته الى هذا المنصب الذي نتمنى له النجاح والتوفيق فيه".



