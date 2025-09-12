Advertisement

لبنان

جابر يودع السفيرة الأميركية.. واستعراض للوضع الراهن

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:09
 استقبل وزير المالية ياسين جابر، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية. حيث كان اللقاء فرصة لعرض الأوضاع العامة.
وتمنى جابر للسفيرة جونسون التوفيق في مهامها الجديدة.
