بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها

شهدت ملاعب Z Sports Factory في قلعة الزيتونة – برجا اليوم أكبر حدث من نوعه في المنطقة، بتنظيم بلدية برجا وAmis CLAC وجمعية العطايا البرجاوية، وبمشاركة الأندية المحلية: Barja Basketball Academy، z Sports Factory، SCA Football Academy Barja، Spiders Barja Sporting Club، النادي الرياضي برجا، نادي النجدة الشعبية – برجا، Liwaa Barja Club – نادي اللواء برجا، Atletica Barja، FairPlay Academy، Padel Spot، وفرقة برجا للفنون الشعبية.جاء المهرجان ضمن مشروع WEAM الذي تشرف عليه منظمة Right To Play الدولية، جامعاً 13 نادياً و38 أكاديمية رياضية من برجا والإقليم ولبنان، في مسابقات متنوعة منها: كرة القدم، كرة السلة، الطائرة، كرة الطاولة، التنس، Padel، ألعاب القوى و"futnet".وفي ختام اليوم، أقيم احتفال تم فيه توزيع الكؤوس، بحضور شخصيات بارزة على الصعيد السياسي والرياضي والثقافي، منهم: النائب حليمة القعقور، فادي شبو ممثلاً النائب بلال عبدالله، وائل سعد ممثلاً الوزير السابق علاء الدين ترو، النائب السابق محمد الحجار، الدكتورة حبوبة عون، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب ورئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو، عدد من المخاتير وأعضاء المجلس البلدي، مدراء مستشفيات وهيئات تربوية، ورؤساء الأندية والجمعيات.افتتح الحفل بالنشيد الوطني وتقديم من سناء ، ثم ألقت لطيفة الزعرت كلمة النساء مؤكدة فخرها بالمشاركة في الحدث، ولفتت إلى أنها تعلمت من مشروع WEAM مهارات التواصل والعمل الجماعي ودعم الآخرين.وألقت ميرا سعيفان كلمة الشباب، مشيرة إلى أن الشباب هم "جيل الغد المنظم والمنفتح والريادي"، وأن برجا أنجبت رجال فكر وأشخاصاً مؤمنين بالعمل، ودور الشباب اليوم هو استكمال هذه المسيرة.كما تحدثت رشا نصرالدين، مديرة مكتب في Right To Play، عن أهمية الرياضة في جمع الناس وتعزيز التعاون، مؤكدة أن اليوم كان يوماً وطنياً جامعاً بمشاركة 13 نادياً و10 ألعاب مختلفة.من جانبها، قالت رئيسة جمعية Amis CLAC زينب حمية: "الرياضة هي لغة التعاون والحوار، واليوم أثبتنا أن النجاح للجميع"، معلنة عن النسخة الثانية للمهرجان Barja Sport Festival 2.وأشاد الشيخ جمال بشاشة ببرجا واهتمامها بالشباب والمجتمع المتماسك، بينما أكّد رئيس اللجنة الرياضية في البلدية رائد المعوش أن اليوم الرياضي هو "الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل"، ووعد بالعديد من المشاريع الرياضية المستقبلية.تخلل الحفل عروض لوحات فولكلورية قدمتها فرقة برجا للفنون الشعبية بقيادة الدكتور خضر ترو، قبل توزيع الكؤوس على الفرق الرياضية والأندية والأكاديميات. ووجّهت إدارة المهرجان شكرها لكشاف التربية الوطنية والهيئة الطبية الإسلامية على مشاركتهم الفاعلة.