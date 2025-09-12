عن إحتياطيات النقد الأجنبيّ وقيمة الذهب... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان

أشار إلى أنّ إرتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون .

وأعلن مصرف أنّ إحتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025.

وأضاف أنّ قيمة احتياطيات لبنان من ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب.