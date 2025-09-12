Advertisement

لبنان

عن إحتياطيات النقد الأجنبيّ وقيمة الذهب... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:13
أشار مصرف لبنان إلى أنّ إرتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون السندات الدولية.
وأعلن مصرف لبنان أنّ إحتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025.
 
 
وأضاف أنّ قيمة احتياطيات لبنان من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب.
 
 
 
 
لبنان

إقتصاد

السندات الدولية

مصرف لبنان

الذهب

