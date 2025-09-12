Advertisement

لبنان

في اليرزة.. لقاء هيكل ومنسقة الأمم المتحدة

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:41
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هانيس بلاسخارت، وتناولا البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
