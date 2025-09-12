الشيخ ياسين يحذر: لبنان يحتاج خطة واضحة للسيادة

Advertisement

اعتبر رئيس "لقاء علماء صور" الشيخ العاملي أن الاعتداءات ليست فقط ضد ، بل تهدف لضرب سيادة ، مشدداً على ضرورة أن يقاتل الحكام من أجل سيادة البلد كما فعل الجيش والشعب والمقاومة.وأضاف خلال خطبة الجمعة في المدرسة بصور أن "ممارسة العدو لفائض القوة أمر طبيعي، أما العرب فيخضعون للاستسلام والخنوع".وشدّد على أن الحكام يجب أن يضعوا خطة لتحرير الأرض وضمان السيادة وإعادة ودفع التعويضات، لافتاً إلى أن البعض يعتمد على "المواثيق الدولية والحماية الغربية"، متسائلاً: "هل الأفضل أن يقتلك عدوك أثناء مواجهته أم أثناء التعامل معه؟".وختم ياسين مؤكداً أن الوقت ليس في صالح الأنظمة، وأن التغيير الديموغرافي الذي يحاول العدو فرضه في سيتمدد إذا لم يتحرك المسؤولون الوطنيون.