لبنان

الشيخ ياسين يحذر: لبنان يحتاج خطة واضحة للسيادة

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:52
اعتبر رئيس "لقاء علماء صور" الشيخ علي ياسين العاملي أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست فقط ضد المقاومة، بل تهدف لضرب سيادة لبنان، مشدداً على ضرورة أن يقاتل الحكام من أجل سيادة البلد كما فعل الجيش والشعب والمقاومة.
وأضاف خلال خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية بصور أن "ممارسة العدو الإسرائيلي لفائض القوة أمر طبيعي، أما العرب فيخضعون للاستسلام والخنوع".

وشدّد على أن الحكام يجب أن يضعوا خطة لتحرير الأرض وضمان السيادة وإعادة النازحين ودفع التعويضات، لافتاً إلى أن البعض يعتمد على "المواثيق الدولية والحماية الغربية"، متسائلاً: "هل الأفضل أن يقتلك عدوك أثناء مواجهته أم أثناء التعامل معه؟".

وختم ياسين مؤكداً أن الوقت ليس في صالح الأنظمة، وأن التغيير الديموغرافي الذي يحاول العدو فرضه في قطاع غزة سيتمدد إذا لم يتحرك المسؤولون الوطنيون.
 
(الوكالة الوطنية)
 
