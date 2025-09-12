الشيخ الحاج: "السلام هو شعارنا ودعوتنا"

Advertisement

أكد رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان العلامة خلال احتفال جمعية الإمام الخيرية لإحياء شعائر أهل البيت بمناسبة المولد النبوي الشريف، أن "السلام هو شعارنا ودعوتنا دائمًا وأبدًا"، مشددًا على أن السلام يجب أن يكون مبنيًا على العدالة والمحبة والاستقرار وحماية حقوق الآخرين وسيادة الأوطان.ودان الشيخ الحاج الاعتداء على ، واصفًا إياه بأنه انتهاك للقيم والأوطان والأعراض، مؤكداً أن الضربة كانت رسالة واضحة للأمة الإسلامية، ولا سيما ، بضرورة التنبه والاستعداد لغطرسة العدو.وأشار إلى أن السلاح يمثل القوة الرادعة، وأن لا تستطيع حماية سيادتها يجب أن تهيئ شعبها ليكون مقاومًا ويجهزه بالسلاح كواجب شرعي، مؤكداً أن تسليم أي قطعة سلاح حرام ما دامت الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها.وشدد على ضرورة تذليل العقبات عبر الحوار واللقاءات المثمرة لحفظ حقوق الأوطان، متمنيًا أن تكون هذه المناسبة جامعة لكل مواطن حر ونبيل يسعى للاستقرار والأمن.