لبنان

الشيخ الحاج: "السلام هو شعارنا ودعوتنا"

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:10
أكد رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان العلامة الشيخ محمد حسين الحاج خلال احتفال جمعية الإمام المهدي الخيرية لإحياء شعائر أهل البيت بمناسبة المولد النبوي الشريف، أن "السلام هو شعارنا ودعوتنا دائمًا وأبدًا"، مشددًا على أن السلام يجب أن يكون مبنيًا على العدالة والمحبة والاستقرار وحماية حقوق الآخرين وسيادة الأوطان.
ودان الشيخ الحاج الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بأنه انتهاك للقيم والأوطان والأعراض، مؤكداً أن الضربة كانت رسالة واضحة للأمة الإسلامية، ولا سيما دول الخليج، بضرورة التنبه والاستعداد لغطرسة العدو.

وأشار إلى أن السلاح يمثل القوة الرادعة، وأن أي دولة لا تستطيع حماية سيادتها يجب أن تهيئ شعبها ليكون مقاومًا ويجهزه بالسلاح كواجب شرعي، مؤكداً أن تسليم أي قطعة سلاح حرام ما دامت الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها.

وشدد على ضرورة تذليل العقبات عبر الحوار واللقاءات المثمرة لحفظ حقوق الأوطان، متمنيًا أن تكون هذه المناسبة جامعة لكل مواطن حر ونبيل يسعى للاستقرار والأمن.
 
(الوكالة الوطنية)
