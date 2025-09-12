لتعزيز الحوكمة.. جابر يعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي

عقد اجتماعين مهمين:

الأول مع وفد من ، تناول موضوع ومسودة تقرير حول نقاط ضعف الحوكمة ومقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر، خصوصًا بين إدارتي الضرائب والجمارك، مع التأكيد على المساءلة لتعزيز الثقة بإيرادات الدولة.



أما الاجتماع الثاني كان مع وفد من ، تم عرض تفصيلي حول تنفيذ هبة LFF Financing Facility ومشروع القرض الداعم للتطوير التكنولوجي في والضرائب، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني داخل .

(الوكالة الوطنية)