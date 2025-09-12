29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لتعزيز الحوكمة.. جابر يعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي
Lebanon 24
12-09-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير المالية
ياسين جابر
اجتماعين مهمين:
Advertisement
الأول مع وفد من
صندوق النقد الدولي
، تناول موضوع
الحوكمة
ومسودة تقرير حول نقاط ضعف الحوكمة ومقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر، خصوصًا بين إدارتي الضرائب والجمارك، مع التأكيد على المساءلة لتعزيز الثقة بإيرادات الدولة.
أما الاجتماع الثاني كان مع وفد من
البنك الدولي
، تم عرض تفصيلي حول تنفيذ هبة LFF
lebanon
Financing Facility ومشروع القرض الداعم للتطوير التكنولوجي في
الجمارك
والضرائب، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني داخل
وزارة المالية
.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: فريق من الخبراء سيزور لبنان في وقت لاحق من أيلول
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: فريق من الخبراء سيزور لبنان في وقت لاحق من أيلول
12/09/2025 22:02:05
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المركزي الأوروبي: فرنسا ليست حالياً في وضع يستدعي تدخّل صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
رئيسة المركزي الأوروبي: فرنسا ليست حالياً في وضع يستدعي تدخّل صندوق النقد الدولي
12/09/2025 22:02:05
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: هناك خطر بتدخل صندوق النقد الدولي حال انهارت الحكومة
Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: هناك خطر بتدخل صندوق النقد الدولي حال انهارت الحكومة
12/09/2025 22:02:05
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات نمو الاقتصاد الروسي العام الحالي
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات نمو الاقتصاد الروسي العام الحالي
12/09/2025 22:02:05
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي
الوكالة الوطنية
وزارة المالية
البنك الدولي
النقد الدولي
وزير المالية
lebanon
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
Lebanon 24
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
14:45 | 2025-09-12
12/09/2025 02:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
Lebanon 24
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
14:36 | 2025-09-12
12/09/2025 02:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
Lebanon 24
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
14:28 | 2025-09-12
12/09/2025 02:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كتب تواجه الأهالي
Lebanon 24
أزمة كتب تواجه الأهالي
14:15 | 2025-09-12
12/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
Lebanon 24
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
14:02 | 2025-09-12
12/09/2025 02:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-09-12
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
14:36 | 2025-09-12
سلام إستقبل هولاند وأكد العلاقات التاريخية مع فرنسا
14:28 | 2025-09-12
في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار
14:15 | 2025-09-12
أزمة كتب تواجه الأهالي
14:02 | 2025-09-12
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
14:00 | 2025-09-12
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24