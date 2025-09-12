Advertisement

لبنان

لتعزيز الحوكمة.. جابر يعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:20
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعين مهمين:
الأول مع وفد من صندوق النقد الدولي، تناول موضوع الحوكمة ومسودة تقرير حول نقاط ضعف الحوكمة ومقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر، خصوصًا بين إدارتي الضرائب والجمارك، مع التأكيد على المساءلة لتعزيز الثقة بإيرادات الدولة.
 
أما الاجتماع الثاني كان مع وفد من البنك الدولي، تم عرض تفصيلي حول تنفيذ هبة LFF lebanon Financing Facility ومشروع القرض الداعم للتطوير التكنولوجي في الجمارك والضرائب، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني داخل وزارة المالية.
 
(الوكالة الوطنية)
